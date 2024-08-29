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Adana'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada ikamet edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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