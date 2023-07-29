Adana'da çıkan yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bahçeye sıçramadan söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde ki otluk alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel