Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlarca çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, delil toplama çalışması yaptı.

Kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.