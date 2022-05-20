Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Onur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateşlenen bir tabancadan çıkan mermi, Mesut Toprak'a isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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