İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışmada gruptakilerden biri karşı tarafa tabancayla ateş açtı. Olayda M.S. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.