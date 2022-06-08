İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışmada gruptakilerden biri karşı tarafa tabancayla ateş açtı.

Olayda M.S. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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