Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel