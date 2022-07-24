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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akkaya Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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