Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Akkaya Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Fikret Kavğalı - Güncel