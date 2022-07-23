Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Fikret Kavğalı - Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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