Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını söndürüldü. Yangının çıktığını gören bir vatandaş piknik mangallarının söndürülmemesine tepki gösterdi.

Durmuşlu Mahallesi'nde bulunan piknik alanında saat 18.50 sıralarında çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm kızılçam ormanın zarar gördüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış anında çekim yapan bir vatandaş ise yakılan piknik mangallarının söndürülmemesine tepki göstererek "Bu yangının çıkma sebebi mangalın piknik yapıldığı yerden başlıyor. Şu rüzgardaki yangına bakın. Piknik yaparken lütfen dikkat edin. 10 dakikalık keyif için bu ağaçlardan olmayalım. Su tutacağız ama bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Canım abilerim canım yetkililer şu havada piknik yapmayı yasaklayalım. Yazıktır günahtır. Ben ne yapabilirim şimdi. O güzel ormanlarımız içindeki canlılar yok oluyor" diyerek piknik yapanlara tepki gösterdi. - ADANA