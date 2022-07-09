Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Görbeyaz Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü. AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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