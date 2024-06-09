Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin karadan ve havadan 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.