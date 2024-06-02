Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Maran Mahallesi'nin Kalegediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Maran Mahallesi'nin Kalegediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.