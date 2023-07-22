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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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