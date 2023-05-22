Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Andıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı, yaklaşık 20 işçi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.???????
Kaynak: AA / Güncel