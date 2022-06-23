Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Pozantı'daki orman yangını İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmaları Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Pozantı'daki orman yangını İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmaları Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alpu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek de söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. AA / Onur Can Bulat - Güncel Güncel Haberler

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