Adana'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan etkilenirken Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 6 helikopter ile havadan 40 arasöz, 15 su tankı, 12 iş makinasıyla da karadan müdahale etti. 200 işçinin görev yaptığı söndürme çalışmasında yangın kısmen kontrol altına alındı. Ormanlık alanda söndürme ve soğutma çalışması sürdürülüyor.