Adana'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde S.A. ve H.K. ile D.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan D.Ö. hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştıklarını belirlediği S.A. ve H.K'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.