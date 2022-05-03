Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da lunaparkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da lunaparkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir lunaparkta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel