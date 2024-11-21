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Adana'da Çiftlik Evinden Römork Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Çiftlik Evinden Römork Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir çiftlik evinden römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan römork Mersin'in Tarsus ilçesinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çiftlik evinden römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir çiftlik evinden römork çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Çalınan römorkun Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, adreste 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce bulunan römork da Adana'ya getirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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