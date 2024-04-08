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Adana'da çiftlik evinde 200 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da çiftlik evinde 200 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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