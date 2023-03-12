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Adana'da çiftlik deposunda yangın

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Adana'da çiftlik deposunda yangın

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki bir çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı depodaki mazot, gübre, saman balyası ve zirai ürünler yandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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