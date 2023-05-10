Adana'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 125 çiftçiye 5,5 ton yonca tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enerjisa Üretim işbirliğinde, tarımsal üretimin geliştirilmesi için proje başlatıldı.

Proje kapsamında temin edilen 5,5 ton yonca tohumu, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende 125 üreticiye dağıtıldı.

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, tohumların 1800 dekara ekileceğini kaydetti.