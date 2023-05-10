Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Adana'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Güncel Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 125 çiftçiye 5,5 ton yonca tohumu verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 125 çiftçiye 5,5 ton yonca tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enerjisa Üretim işbirliğinde, tarımsal üretimin geliştirilmesi için proje başlatıldı.

Proje kapsamında temin edilen 5,5 ton yonca tohumu, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende 125 üreticiye dağıtıldı.

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, tohumların 1800 dekara ekileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Tufanbeyli Hisarcık Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title