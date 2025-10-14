Adana'da Cezaevine Uyuşturucu Sokma Davasında 6 Sanığa Cezalar Verildi

Adana'da, cezaevine uyuşturucu sokulmasıyla ilgili aralarında infaz koruma memurunun da olduğu 2'si tutuklu 6 sanığa 22,5 yıl ile 30 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar E.A. ve S.T. ile başka suçlardan tutuklu Ö.G. ve C.H. ile tutuksuz sanıklar K.D. ve Z.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 27 Ekim 2023'te Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olan E.A'nın koğuş kapısından görüştüğü hükümlü S.T'ye kağıt içindeki 2 gram metamfetamini verdiğini belirtti.

Takibe alınan E.A'nın 3 ayrı koğuştaki hükümlülere de uyuşturucu verdiğinin tespit edildiğini anlatan savcı, sanığın evinde de 51 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Savcı, E.A'nın uyuşturucu maddeleri K.D. ve Z.Y'den temin ettiğini, Ö.G. ve C.H'nin de uyuşturucunun hükümlülere dağıtılmasını sağladığını bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden tüm sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.A. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Cezaevine uyuşturucu sokmadım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan infaz koruma memuru olarak çalışması da gözetilerek sanık E.A'yı 30 yıl hapis ve 62 bin 480 lira adli para cezasına, S.T'yi 30 yıl hapis ve 84 bin 360 lira adli para cezasına, Ö.G'yi 28 yıl 1 ay 14 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına, C.H. ve K.D'ye 23 yıl 5 ay 7'şer gün hapis ve 46 bin 860'şar lira para cezasına, Z.Y'yi 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.