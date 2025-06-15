Adana'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

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45 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan Muhammed A., Adana'da yürürken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da çeşitli suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, cezaevi firarisi Muhammed A. (28), caddede yürürken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'Yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, cezaevi firarisi Muhammed A.'nın, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Muhammed A.'yı Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdüğü sırada yakaladı. Emniyete götürülen Muhammed A., işlemlerinin arından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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