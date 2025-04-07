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Adana'da Ceza Uygulamaları: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'da polis ekiplerinin bir hafta süren denetimlerinde aranan 57 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, trafik ihlalleri nedeniyle sürücülere toplamda 1 milyon lira ceza kesildi.

Adana'da polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şubesi ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da farklı noktalarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda 14 bin 533 kişi sorgulandı, 4 bin 723 araç incelendi.

Çalışmalarda ruhsatsız 4'ü kurusıkı 19 tabanca, 3 tüfek, 6 kesici alet, 150 mermi, 231,59 gram uyuşturucu, 200 uyuşturucu hap, kaçak 1313 paket sigara ve çalıntı 7 motosiklet ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 57 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 16 motosiklet trafikten men edildi, 104 sürücüye trafik ihlallerinden dolayı 1 milyon 93 bin 769 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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