Adana'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinin önündeki taburenin üstünde bırakılan cep telefonunu çalan 43 yaşındaki zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 30 Ekim'de tütün ürünleri sattığı iş yerini kapatmaya hazırlanan Ahmet M, dükkanının önündeki tabureye bıraktığı cep telefonunun çalındığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Ekipler, iki kişiyle yürürken taburedeki cep telefonunu çaldığı belirlenen Yusuf Ş'yi (43) gözaltına aldı.
Zanlının evinde bulunan cep telefonu, Ahmet M'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.