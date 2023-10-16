Adana'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin üzerindeki cep telefonunun çalınmasıyla ilgili şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalandı. Zanlı, tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde cep telefonu çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalandı.
Gazipaşa Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde Aydın G, (27) park halindeki motosikletinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını fark etti.
Aydın G'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma başlattı.
Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin hırsızlıktan suç kaydı bulunan Soner E. (24) olduğunu belirledi.
Soner E, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Ekipler, ikamette buldukları çalınan cep telefonunu da sahibine verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca, şüphelinin motosikletin ön bölümünde bulunan cep telefonunu alıp uzaklaşması kaydedildi.