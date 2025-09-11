Adana'da Cep Telefonu Gasbetme Şüphelisi Hakkında 10-15 Yıl Hapis İstemi
Adana'nın Çukurova ilçesinde cep telefonunu gasbettiği iddia edilen R.O. hakkında, 'silahla yağma' suçlamasıyla 10-15 yıl hapis cezası talep edildi. Olayda, sanığın bıçakla tehdit ederek cep telefonunu aldığı belirtildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Savcılıkça, "silahla yağma" suçundan 5 Temmuz'da tutuklanan R.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, olay günü Adnan Menderes Bulvarı'nda, R.O'nun cep telefonuyla müzik dinleyen M.Ö'den arkadaşını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.
M.Ö'nün telefonunu vermek istememesi üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, R.O'nun müştekiyi bıçakla tehdit ederek cep telefonunu zorla aldığı ifade edildi.
İddianamede, olayın ardından motosikletiyle kaçan sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.