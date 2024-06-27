Adana'da Çekya maçı dev ekrandan izlendi

Adana'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşma Uğur Mumcu Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

Adanalılar, ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak için Çekya ile oynadığı maçı dev ekrandan izlemek için Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milii takıma destek verdi.

Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı.