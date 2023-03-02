Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mehmet Eren Alpay'ın kullandığı 01 BA 922 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesinde M.D. idaresindeki 01 SN 065 plakalı çekiciyle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Çalışmaların ardından Alpay'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.