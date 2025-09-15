Haberler

Adana'da Çekici ile Hafif Ticari Araç Sürücüleri Arasında Kavga: 1 Kişi Darbedildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çekici ile hafif ticari araç sürücüleri arasında çıkan kavgada bir kişi yere düşüp tekmelenerek darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'da çekici ile hafif ticari araç sürücüleri arasında çıkan kavga sırasında bir kişinin yerde tekmelenerek darbedilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen çekici sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olaya araçlarda bulunan kişiler de dahil oldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda yere düşen bir kişinin tekme ve yumruklarla darbedildiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
