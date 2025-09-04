Haberler

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli şüphelilerin çay ocağına düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

ADANA'da motosikletli şüphelilerin çay ocağına tabancayla düzenlediği saldırıda Evren K. ve Mesut E., yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile caddeye gelen kimliği belirsiz şüpheliler, çay ocağına tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar çay ocağında oturan Evren K.'nın ayağına, Mesut E.'nin ise elinde isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.