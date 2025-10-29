Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağına silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına 27 Ekim'de silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan B.Ö.'nün (20) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olaydan sonra kaçan diğer şüpheli Ş.D.'nin (15) yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına tabancayla ateş ettikten sonra kaçan 2 şüpheliden 1'i kovalama sonucu saldırıda kullandığı silahla yakalanmıştı. Zanlının, saldırı için İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenilmişti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda kurşunlardan biri caddede park halinde bulunan polis aracına isabet etmişti.