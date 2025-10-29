Haberler

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen 20 yaşındaki Baran Özcan, tutuklandı. Olayda yaralanan olmazken, polis aracına da zarar verildi.

ADANA'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyip, yakınındaki polis aracına da zarar veren Baran Özcan (20), tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Ş.D. (15) ile birlikte yol kenarındaki çay ocağına yaklaşan Baran Özcan, iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunlar, çay ocağının yanı sıra olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan Özcan yakalandı. Diğer şüpheli kaçarken; Baran Özcan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Özcan, sorgusunda, iş yeri sahibi ile husumetli olduğunu, saldırıyı bu nedenle düzenlediğini ancak polisi fark etmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Anıl ATAR Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.