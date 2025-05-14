Adana'da Çatışmada Gözaltına Alınan Şüpheli Yunanistan'dan Döndü

ADANA'da 10 ay önce husumetlisi Kamuran Polat (46) ile girdiği silahlı çatışmada, marketten dönen Hasan İplikçioğlu'nun (47) ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Akbey'in (44) Yunanistan'a kaçtığı belirlendi. Cep telefonu numarasına ulaşılan Akbey, cinayet dedektifinin, "Ülkene dön. Cezanı vatanında çek" sözüyle ikna olup, Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Havalimanında gözaltına alınan Akbey, tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz 2024'te Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada küfürleştikleri ileri sürülen Kamuran Polat ile Ferhat Akbey arasına husumet başladı. Olay günü motosikletle evine giden Polat, husumetlisinin karşı yönden geldiğini görünce tabancayla ateş açtı. Akbey de tabancasıyla karşılık verince caddede, çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar, market alışverişinden dönen Hasan İplikçioğlu'nun göğsüne, evinin balkonunda oturan Necla E.'nin (41) de eline isabet etti. Ağır yaralanan İplikçioğlu kanlar içinde yere yığılırken, Akbey ile Polat ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan İplikçioğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi yapılan Necla E. ise taburcu edildi. Öte yandan, polisin peşine düştüğü şüphelilerden Kamuran Polat, 6 Temmuz'da başka bir husumetlisi tarafından yapılan Kalaşnikoflu saldırıda hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN'A KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüpheli Ferhat Akbey'in, sokaktaki çatışmanın ardından Edirne'ye gidip, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığını tespit etti. Bir süre mülteci kampında kaldıktan sonra geçici kimlikle Atina'da yaşamaya başladığı belirlenen Akbey'in, cep telefonu numarasına ulaşıldı. Cinayet dedektifi, Akbey ile 2 ay boyunca mesajlaşıp, konuşarak çok sayıda görüşme yaptı. Dedektif, "Ülkene dön. Cezanı vatanında çek" sözüyle Ferhat Akbey'i ikna etti.

ATİNA'DAN UÇAKLA GELDİ, GÖZALTINA ALINDI

Teslim olmaya karar veren Akbey, Atina'dan uçağa binerek İstanbul'a döndü. Adana'dan giden ekip, İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı şüpheli Akbey'i gözaltına aldı. Polisle birlikte Adana'ya dönen Akbey, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan Akbey, olayda silah kullandığı belirlenmesine karşın, "Husumetli olduğum kişi bana ateş etti. Ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Akbey, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.