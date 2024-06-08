Adana'da Çatıdan Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çatıdan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri, kedinin bulunduğu yeri tespit ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çatıdan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri yan binanın havalandırmasından içeri girerek kedinin bulunduğu yeri tespit etti.
İki binanın havalandırma boşlukları arasındaki duvarın kırılmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedi, apartman sakinlerine teslim edildi.