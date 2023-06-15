Adana'da Çatı Katında Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, çatı katındaki su giderini açmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana bir kişi, çatı katındaki su giderini açmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün Kozan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün etkili olan şiddetli sağanak çağışta çalıştığı iş yerinin çatısındaki su giderini açmak isteyen evli 2 çocuk babası Ahmet Açin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Açin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi sonrası Kozan'a getirilen Açin'in cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel