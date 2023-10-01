Adana'da Casus Yazılım Operasyonu: Milyonlarca Lira Harcayan Çete Yakalandı

Casus yazılımla uzaktan cep telefonlarına erişen çeteye operasyon

Yazılım çetesine düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da internet sitelerine gizledikleri casus yazılımla uzaktan vatandaşların cep telefonlarına erişip mobil ve internet bankacılığı üzerinden milyonlarca lira harcayan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 44 kişinin kredi kartlarından veya cep telefonlarından bilgileri dışında internetten alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gece gündüz demeden dedektif gibi iz süren ekipler, internet üzerinden casus yazılımları vatandaşların ilgi alanlarına göre girdikleri internet sitelerine yükleyen, cep telefonu üzerinden de bu linklere tıklayan vatandaşların cep telefonlarına uzaktan erişen bir çeteyi tespit etti.

Vatandaşlardan çaldıkları paraları oyun parasına çevirmişler

Araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, çetenin elde ettikleri gelirlerle oyun parası satışı yapan bir şirket kurduklarını ve buradan da uygun fiyatlı oyun parası sattıklarını tespit etti. Savcılığın talimatı üzerine çeteye operasyon düzenleyen ekipler S.S., C.K., Ş.K.Ü. ve F.D.'yi 'Bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla gözaltına aldı. S.S. ve C.K.'nın çetenin başındaki şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların birçok gayrimenkulüne, aracına, banka ve kripto hesaplarına tedbir konuldu. Ayrıca ekiplerin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 1 tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.