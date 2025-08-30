Adana'da Çarpışan Otomobil Devriildi, Alkollü Sürücü Gözaltında
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç devrildi. Yaralanan olmazken, alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen otomobilde hasar oluştu.
Adana-İmamoğlu kara yolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje devrildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, kazaya karışan sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.
