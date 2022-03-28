Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı - Haberler

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Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantasında 416 bin 600 lira tutarında sahte para ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantasında 416 bin 600 lira tutarında sahte para ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya gelen şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, yolculardan N.E'nin çantasında 416 bin 600 lira tutarında olan 200 liralık 1482 ve 100 liralık 1202 sahte banknot buldu.

Bunun üzerine şüpheli N.E. gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde çantayı İstanbul'daki caminin önünde bulduğunu, hiç açmadığını ve içinde sahte paranın olduğunu bilmediğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Adana, Güncel, Haberler

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