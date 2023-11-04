Adana'da Camilerde Siber Dolandırıcılık Uyarısı

ADANA'da polis ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı camilerdeki cemaati uyarıp, imamlar aracılığıyla bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kent genelindeki camilerde, namaz kılmaya gelen binlerce kişiye 'siber dolandırıcılık' uyarısında bulundu. Devlet yardımlarına yönelik hazırlanan 'sahte' ilanlar konusuna dikkat çeken polis, kendini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesini söyledi. Ekipler hazırlanan bilgilendirici broşürleri de cemaate dağıttı. (DHA)