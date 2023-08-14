Adana'da çamaşırhanenin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir çamaşır yıkama işletmesinin odunluk kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda odunlukta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adana'da bir çamaşırhanenin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir çamaşır yıkama işletmesinin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle odunlukta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.