Adana'da Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalışan Kişi Yakalandı

Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan bir kişi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Otomobildeki şüpheli, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti ancak polis ekipleri tarafından bir sitenin otoparkında saklanırken yakalandı.