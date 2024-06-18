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Adana'da çalılık yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, çalılıkta çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi Alibaba mevkisindeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 25 personel ile 2 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaymakam Emre Açar'ın inceleme yaptığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Saimbeyli Adana Çevre Yaşam Güncel Haberler

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