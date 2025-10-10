Polis Kılığındaki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da aracına çakar takarak başında kaskla kendini polis olarak tanıtıp boşanma aşamasındaki eşinin 13 ve 15 yaşındaki kardeşlerinin üzerini araması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 8 Ekim'de kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kaskla sokakta oynayan 13 ve 15 yaşındaki kayınlarına kendini polis olarak tanıtıp üzerini arayan ve kurusıkı tabancayla havaya ateş açan İbrahim H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüpheliye trafik ekiplerince de "usulsüz çakar" kullandığı ve çeşitli ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle 260 bin lira ceza uygulandı.

Olay

19 Mayıs Mahallesi'nde, 8 Ekim'de kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta oynayan B.A. (13) ve ağabeyi A.A'ya (15) kendini polis olarak tanıtıp üst araması yapmış ve kurusıkı tabancayla ateş açıp kaçmıştı.

Sokaktaki bir evin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayın ardından çocukların babası Mehmet A'nın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri şüpheli İbrahim H.Ç'yi saklandığı adreste yakalanmıştı.

Gözaltına alınan İbrahim H.Ç'nin üzerini aradığı 2 çocuğun, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri olduğu öğrenilmişti.