Adana'da Çakar Takılı Araçla Kendini Polis Olarak Tanıtan Zanlı, Çocuklara Üst Araması Yaptı

Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan zanlının, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta bulunan çocuklara kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı.

Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.