Haberler

Adana'da Çakar Takılı Araçla Kendini Polis Olarak Tanıtan Zanlı, Çocuklara Üst Araması Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtıp sokaktaki çocuklara üst araması yaptı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan zanlının, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta bulunan çocuklara kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı.

Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama

Bakanlığın hamlesi sonrası Demirtaş cephesinden ilk açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Nadir elementler ABD'ye mi devrediliyor? Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.