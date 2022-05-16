Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler

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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını, haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kaydının bulunduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.K. savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek "FETÖ üyesi değilim. Mahrem imamlar ile irtibatım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Haberler

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