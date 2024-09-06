Adana'da Bulgur Tenceresinde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da, evindeki bulgur dolu tencerede ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 mermi bulundu.

Gözaltına alınan evin sahibi Samet B, işlemleri için Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.