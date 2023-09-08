Adana'da Briket Yüklü Tırda 158 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da narkotik ekipleri, briket yüklü bir tırda yaptıkları aramada, briketlerin arasına gizlenmiş çanta ve çuvalda 158 kilo esrar ele geçirdi. Esrarın kokusunu gizlemek için içine kahve yerleştirildiği belirlendi.