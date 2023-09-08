Adana'da Briket Yüklü Tırda 158 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Adana'da narkotik ekipleri, briket yüklü bir tırda yaptıkları aramada, briketlerin arasına gizlenmiş çanta ve çuvalda 158 kilo esrar ele geçirdi. Esrarın kokusunu gizlemek için içine kahve yerleştirildiği belirlendi.
Briket yüklü tırdan kahve aromalı 158 kilo esrar çıktı
Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın arasına kahve koyulduğu ortaya çıktı
ADANA - Adana'da briket yüklü tırda arama yapan narkotik ekipleri, briketlerin arasına gizlenmiş çanta ve çuvalda 158 kilo esrar ele geçirdi. Narkotik köpeğinin kokuyu almaması için esrarın içine kahve yerleştirildiği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendiği bir tırı durdurdu. Briket yüklü tırın içine giren narkotik köpeği Uzi, tepki verince polisler briketlerin arasında gizlenen 10 çanta ve 1 çuval buldu.
Çantalar ve çuval açıldığında 260 paket halinde toplam 158 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelinin hassas burunlu narkotik köpeğinin esrarın kokusunu almaması için esrara kahve koyduğu ortaya çıktı. Tır sürücüsü İbrahim A., ifadesinde esrardan haberi olmadığını beyan ederken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.