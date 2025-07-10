Adana'da Boyacı Halatın Kopmasıyla Metrelerce Yüksekte Asılı Kaldı

ADANA'da dış cephe boyası yapan N.K., bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yüksekte güvenlik kemeri sayesinde asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.