Adana'da Boyacı Halatın Kopmasıyla Metrelerce Yüksekte Asılı Kaldı

Adana'da Boyacı Halatın Kopmasıyla Metrelerce Yüksekte Asılı Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dış cephe boyası yapan işçi, halatın kopması sonucu yüksek bir iskelenin üzerinde güvenlik kemeriyle asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'da dış cephe boyası yapan N.K., bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yüksekte güvenlik kemeri sayesinde asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu tatilde giydiği elbise ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

Türkiye'de kalacağı odayı görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.